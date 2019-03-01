В Тверской области подорожала копченая колбаса, но дешевле стали сосиски и гречка
Также в числе «дорогих» - карамель
На минувшей неделе значительных повышений цен на продукты не былоФото: Олег УКЛАДОВ
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Тверьстат подвел итоги очередного еженедельного мониторинга изменения средних потребительских цен на продовольственные товары на территории Верхневолжья.
На минувшей неделе значительных повышений цен на продукты не было. Только почти 3% в цене прибавила карамель, а 2,2% - Колбаса полукопченая и варено-копченая. На 1% и меньше подорожали: творог, сметана, хлеб, пшено и мясные консервы.
Дешевле стали макаронные изделия. Они «сбросили» почти 3%.Сосиски, сардельки и гречка подешевели на 2%, а молоко, куриные яйца и сахар-песок менее, чем на 1%.
ИСТОЧНИК KP.RU