Свидетелей ограбления ювелирного магазина разыскивает полиция в Ржеве Тверской области

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-01T18:59:05+03:00

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Сегодня, 1 марта, около 10 утра был совершён дерзкий грабёж ювелирного магазина, на улице Большая Спасская – сообщает группа ВК «Ржев сегодня».

По информации ТИА, факт ограбления подтвердили в Управлении МВД региона. Двое мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин, забрали несколько планшетов с ювелирными украшениями - кольцами, цепочками и браслетами, и скрылись на автомобиле. Номер авто могли запомнить свидетели происшествия.

Всех, кто мог наблюдать случившееся и обладает какой-либо информацией об ограблении или грабителях, просят сообщить об этом местной полиции: 8 (48232) 2-29-02 (дежурная часть) или 2-40-49 (начальник уголовного розыска) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU