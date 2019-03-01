2019-03-01T18:47:10+03:00
Общество

На дорогах Тверской области пройдет трехдневный «Контроль Трезвости»

Полицейские начинают профилактическое мероприятие
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские начинают профилактическое мероприятиеПолицейские начинают профилактическое мероприятиеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 1 марта, региональное управление ГИБДД вновь запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости. Полицейские в очередной раз будут ловить любителей сесть за руль в состоянии опьянения. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 3 марта включительно.

Нарушителей правил ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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