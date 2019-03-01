В Твери можно будет приобщиться к ирландской культуре
Вход на мероприятие свободный
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В понедельник 4 марта в малом зале ДК «Пролетарка» пройдет вечер ирландской культуры. Он посвящен небесному покровителю Ирландии Святому Патрику. Ирландские мелодии для зрителей исполнит группа «Ашель». Помимо этого, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по ирландским танцам, а также услышать интересный рассказ как о самом Святом Патрике, так и о различных ирландских традициях.
Организаторы вечера – Тверской православный молодежный клуб «Сеятель» и ТГОО «Патриоты Твери» - предупреждают, что к участию в мероприятии не будут допущены лица в нетрезвом состоянии.
Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU