В Твери прозвучит «Ода Армении»
Вход на концерт бесплатный
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В субботу 2 марта в концертном зале Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского выступят армянские танцевальные ансамбли «Вапдавар» и «Айаса», хор «Овсанна» и фольклорный ансамбль «Ктак». Они представят зрителям программу, которая называется «Ода Армении».
Инициатором концерта выступили настоятель церкви «Сурб Арутюн» иерей Нерсес Хананян и ДПЦ «Айордеац Тун» из Москвы, состоящем при Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.
Всех поклонников армянской музыки и танцев ждут по адресу: ул. Орджоникидзе, 50.
Начало концерта в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU