СЕГОДНЯ 22:28 2019-03-01T22:32:23+03:00

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1 марта в ДК "Химволокно" прошел конкурс красоты "Мисс Тверь 2019". Уже с 18.00 в фойе зрители могли показать себя, посмотреть на других и сфотографироваться в фотозонах. Сама программа началась часом позже.

16 девушек. 16 разных историй. 16 очень волнительных вопросов о жизни, планах, мечтах. Уже с первого выхода красавиц в зале высказывались мнения, кто же станет той самой, лучшей из лучших.

После трех выходов, завершающий из которых по-традиции был в свадебных платьях, жюри объявило итоги конкурса.

"Мисс Тверь" 2019 стала 19-летняя Полина Шкваркина .

По традиции и "Комсомольская правда" выбирала свою красавицу на сайте kp.ru. Большинство голосов читатели отдали 18-летней Ангелине Мирошкиной. Девушка набрала 2734 лайка. От "КП" Ангелине вручили цветы. книги и приятный сюрприз, который поможет ей стать еще красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU