2019-03-01T22:32:23+03:00
Общество

"Мисс Тверь-2019" стала 19-летняя Полина Шкваркина

А "Мисс Комсомольская правда" - 18-летняя Ангелина Мирошкина
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Поздравляем победительницу!Поздравляем победительницу!
Изменить размер текста:

1 марта в ДК "Химволокно" прошел конкурс красоты "Мисс Тверь 2019". Уже с 18.00 в фойе зрители могли показать себя, посмотреть на других и сфотографироваться в фотозонах. Сама программа началась часом позже.

16 девушек. 16 разных историй. 16 очень волнительных вопросов о жизни, планах, мечтах. Уже с первого выхода красавиц в зале высказывались мнения, кто же станет той самой, лучшей из лучших.

После трех выходов, завершающий из которых по-традиции был в свадебных платьях, жюри объявило итоги конкурса.

"Мисс Тверь" 2019 стала 19-летняя Полина Шкваркина .

По традиции и "Комсомольская правда" выбирала свою красавицу на сайте kp.ru. Большинство голосов читатели отдали 18-летней Ангелине Мирошкиной. Девушка набрала 2734 лайка. От "КП" Ангелине вручили цветы. книги и приятный сюрприз, который поможет ей стать еще красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области подорожала копченая колбаса, но дешевле стали сосиски и гречка
Начался приём заявок на участие в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области
Свидетелей ограбления ювелирного магазина разыскивает полиция в Ржеве Тверской области
На дорогах Тверской области пройдет трехдневный «Контроль Трезвости»
Международный женский день отметят в Городском саду Твери
Президент России поблагодарил социального работника из Тверской области
В Твери можно будет приобщиться к ирландской культуре
В Твери прозвучит «Ода Армении»
Реальный срок грозит молодым людям из Твери, которые сняли на видео, как топили котенка
Аварийно-спасательная служба отмечает 24-й день рождения в Тверской области
Очередная снежная глыба упала с крыши дома в Твери на девушку с коляской
Ушла из жизни почетный профессор Тверского госуниверситета Ирина Карташова
Грузовик врезался в дорожное ограждение на трассе М-10 в Тверской области
16-летняя девушка в очередной раз сбежала из дома в Тверской области
Водителя из Тверской области отправили в колонию строгого режима
На мосту через реку Кушалка в Тверской области введено ограничение скоростного режима
Прокуратура требует починить крышу в многоэтажке в Твери
Большой заплаточный ремонт стартует в Заволжье в Твери
Первым заместителем министра здравоохранения Тверской области стала Елена Палферова
Коммунальщики планируют устранить повреждение на улице Оборонной в течение дня
Молодой рецидивист вырвал у пенсионерки в Твери
Три человека пострадали при столкновении такси и маршрутки в Твери
Ямочный ремонт дороги на путепроводе в Твери вызывает смех у водителей
Ребенок, подросток и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области
В Твери автомобилист сбил на проезжей части пешехода
Тверь присоединяется к всероссийской акции по профилактике гриппа
Определен лучший суд Тверской области по итогам работы 2018 года
С 1 марта в Твери открывается запись в летние лагеря