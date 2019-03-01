Международный женский день отметят в Городском саду Твери
В Твери 8 марта жителей приглашают сыграть в селигерские рюхи. В Городском саду пройдет праздничные мероприятия, в рамках которого всем девушкам подарят цветы.
В 12:00 начнёт работать тематическая фотозона, где можно будет сделать яркие фотографии, а в 14:00 начнётся праздничный концерт.
В 15:00 от сцены стартует интерактивная экскурсия. На ней всем желающим расскажут об истории Городского сада, о том, как менялся его облик на протяжении последних лет и какие на территории парка проходили мероприятия.
После этого участники попробуют поиграть в селигерские рюхи. В рамках программы состоится чаепитие. Об этом сообщили в отделе информации и аналитики администрации Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU