Международный женский день отметят в Городском саду Твери

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-01T18:41:29+03:00

8 марта в Городском саду пройдет праздничные мероприятия, в рамках которого всем девушкам подарят цветы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

В Твери 8 марта жителей приглашают сыграть в селигерские рюхи. В Городском саду пройдет праздничные мероприятия, в рамках которого всем девушкам подарят цветы.

В 12:00 начнёт работать тематическая фотозона, где можно будет сделать яркие фотографии, а в 14:00 начнётся праздничный концерт.

В 15:00 от сцены стартует интерактивная экскурсия. На ней всем желающим расскажут об истории Городского сада, о том, как менялся его облик на протяжении последних лет и какие на территории парка проходили мероприятия.

После этого участники попробуют поиграть в селигерские рюхи. В рамках программы состоится чаепитие. Об этом сообщили в отделе информации и аналитики администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU