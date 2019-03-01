Президент России поблагодарил социального работника из Тверской области

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-01T18:07:12+03:00

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Президент Российской Федерации Владимир Путина объявил благодарность жительнице Тверской области. За трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу поблагодарили социального работника комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского городского округа Галину Кокорева.

В данной сфере Галина работает уже более 20 лет. На сегодняшний день она курирует девять человек – это пенсионеры, труженики тыла, ветераны труда, люди с инвалидностью. Своим подопечным она оказывает моральную поддержку, помогает в быту, а также решает ряд других вопросов.

Галина Ивановна постоянно совершенствует свой профессиональный уровень. В 2013 году за нелегкий труд ее поблагодарил губернатор Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU