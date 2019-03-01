Президент России поблагодарил социального работника из Тверской области
Президент Российской Федерации Владимир Путина объявил благодарность жительнице Тверской области. За трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу поблагодарили социального работника комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского городского округа Галину Кокорева.
В данной сфере Галина работает уже более 20 лет. На сегодняшний день она курирует девять человек – это пенсионеры, труженики тыла, ветераны труда, люди с инвалидностью. Своим подопечным она оказывает моральную поддержку, помогает в быту, а также решает ряд других вопросов.
Галина Ивановна постоянно совершенствует свой профессиональный уровень. В 2013 году за нелегкий труд ее поблагодарил губернатор Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU