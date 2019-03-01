Реальный срок грозит молодым людям из Твери, которые сняли на видео, как топили котенка
Уголовное дело о жестоком отношении с животными в Твери передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения. После этого дело будет направлено в суд. Обвиняемые - девушка и ее молодой человек 24 октября 2018 года утопили двухмесячного котенка. Процесс они сняли на видео и выложили запись в соцсети, подписав, что это “гуманный” способ избавиться от животных. О случившемся подробно рассказали в ТИА.
В итоге молодых людей обвинили в жестоком обращении с животными, которое сопровождалось публичной демонстрацией в сети Интернет. Теперь им грозит лишение свободы.
В пресс-службе УМВД по Тверской области сообщили, что в ходе следствия сотрудники полиции доказали, что подозреваемые действовали группой лиц по предварительному сговору (один из квалифицирующих признаков второй части статьи).
Напомним, еще один случай, который потряс всю Тверскую область произошел в июле 2018 года. В закрытой легковушке была обнаружена клетка с мертвыми щенками. Полиция установила, что собак на обучение у владельцев забрала хендлер. Но уголовное дело в отношении женщины возбуждено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU