2019-03-01T17:11:06+03:00
Общество

Реальный срок грозит молодым людям из Твери, которые сняли на видео, как топили котенка

Запись они опубликовали в соцсети
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Топили котика молодые люди в общежитии Фото: ТИАТопили котика молодые люди в общежитии Фото: ТИА
Изменить размер текста:

Уголовное дело о жестоком отношении с животными в Твери передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения. После этого дело будет направлено в суд. Обвиняемые - девушка и ее молодой человек 24 октября 2018 года утопили двухмесячного котенка. Процесс они сняли на видео и выложили запись в соцсети, подписав, что это “гуманный” способ избавиться от животных. О случившемся подробно рассказали в ТИА.

В итоге молодых людей обвинили в жестоком обращении с животными, которое сопровождалось публичной демонстрацией в сети Интернет. Теперь им грозит лишение свободы.

В пресс-службе УМВД по Тверской области сообщили, что в ходе следствия сотрудники полиции доказали, что подозреваемые действовали группой лиц по предварительному сговору (один из квалифицирующих признаков второй части статьи).

Напомним, еще один случай, который потряс всю Тверскую область произошел в июле 2018 года. В закрытой легковушке была обнаружена клетка с мертвыми щенками. Полиция установила, что собак на обучение у владельцев забрала хендлер. Но уголовное дело в отношении женщины возбуждено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери прозвучит «Ода Армении»
Аварийно-спасательная служба отмечает 24-й день рождения в Тверской области
Очередная снежная глыба упала с крыши дома в Твери на девушку с коляской
Ушла из жизни почетный профессор Тверского госуниверситета Ирина Карташова
Грузовик врезался в дорожное ограждение на трассе М-10 в Тверской области
16-летняя девушка в очередной раз сбежала из дома в Тверской области
Водителя из Тверской области отправили в колонию строгого режима
На мосту через реку Кушалка в Тверской области введено ограничение скоростного режима
Прокуратура требует починить крышу в многоэтажке в Твери
Большой заплаточный ремонт стартует в Заволжье в Твери
Первым заместителем министра здравоохранения Тверской области стала Елена Палферова
Коммунальщики планируют устранить повреждение на улице Оборонной в течение дня
Молодой рецидивист вырвал у пенсионерки в Твери
Три человека пострадали при столкновении такси и маршрутки в Твери
Ямочный ремонт дороги на путепроводе в Твери вызывает смех у водителей
Ребенок, подросток и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области
В Твери автомобилист сбил на проезжей части пешехода
Тверь присоединяется к всероссийской акции по профилактике гриппа
Определен лучший суд Тверской области по итогам работы 2018 года
С 1 марта в Твери открывается запись в летние лагеря