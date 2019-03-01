2019-03-01T16:25:35+03:00
Общество

Аварийно-спасательная служба отмечает 24-й день рождения в Тверской области

Отряд поисковых и аварийно-спасательных работ практически ежедневно занимается спасением жизней
Виктория ТУШКОВА
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1 марта 1995 года в регионе был образован тверской корпус спасателей1 марта 1995 года в регионе был образован тверской корпус спасателей
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1 марта 1995 года, ровно 24 года назад, в регионе был образован тверской корпус спасателей. За свою историю аварийно-спасательная служба принимала активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций не только регионального, но и федерального уровня: тверские спасатели работали на месте крушения «Невского экспресса», выручали людей, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, ликвидировали последствия стихийных бедствий, принимали участие в спецоперации по подъёму со дна реки Волги 139 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

- Аварийно-спасательная служба сегодня – это мобильное подразделение, оснащённое современными образцами техники и оборудования, но главное преимущество службы – уникальные люди, истинные патриоты, преданные своей профессии, - сообщает Главное управление МЧС по тверской области. - Навыки тверских спасателей уже не раз пригодились в реальных условиях. Часто приходится помогать людям, застрявшим в строительных конструкциях или попавшим в беду на работе и производстве. Бывают и техногенные аварии. В последние годы отмечается рост ДТП, для ликвидации последствий которых требуется специальная помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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