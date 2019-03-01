Ушла из жизни почетный профессор Тверского госуниверситета Ирина Карташова

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-01T16:00:07+03:00

На 88 году жизни 28 февраля скончалась Ирина Вячеславовна Карташова Фото: Тимур ХАНОВ

Под ее руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций

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На 88 году жизни 28 февраля скончалась Ирина Вячеславовна Карташова - заслуженный работник высшей школы РФ, доктор филологических наук и почетный профессор Тверского госуниверситета.

Родилась Ирина Вячеславовна 19 апреля 1931 года в Казани. Она окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета. После этого работала в сельской школе, а в 1964 году защитила кандидатскую диссертацию о романе Писемского "Тысяча душ".

В Калинин Ирина Вячеславовна переехала в 1972 году. В 1974 году в Москве вышла коллективная монография "Русский романтизм", автором нескольких ключевых разделов стала Карташова.

Ирина Вячеславовна возглавляла научную школу "Романтизм и его исторические судьбы" и научно-исследовательскую лабораторию комплексного изучения проблем романтизма. Под ее руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций.

Прощание с Ириной Вячеславовной состоится в субботу, 2 марта, в 11:00 в Вознесенском Оршином монастыре (Калининский район, деревня Орша).

ИСТОЧНИК KP.RU