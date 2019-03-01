2019-03-01T15:17:04+03:00
Происшествия

Грузовик врезался в дорожное ограждение на трассе М-10 в Тверской области

Автомобиль занесло
Виктория ЖУКОВА
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Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвтомобилистам следует быть внимательными на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области
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На 221 километре федеральной трассы М-10 “Россия” в Торжокском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки "Isuzu" не справился с управлением на скользкой трассе. Грузовик занесло, и он врезался в дорожное ограждение.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в аварии травмы получил один человек - водитель транспортного средства. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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