16-летняя девушка в очередной раз сбежала из дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-01T14:53:21+03:00

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В Тверской области пропала Богданова Вероника Вячеславовна 2002 года рождения. Девушка 22 февраля вышла из дома, который находится в селе Козлово Спировского района, и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда “Сова” сообщили, что девушка была одета в камуфляжную куртку, чёрные штаны и розовый шарф. Ростом она 105 сантиметров, имеет плотное телосложения, волосы крашеные в желтоватый оттенок, ниже плеч и карие глава.

Ранее подросток уже сбегала из дома.

Информацию о пропавшей волонтеры просят передать по телефонам: 8-910-937-38-50 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU