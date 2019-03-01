16-летняя девушка в очередной раз сбежала из дома в Тверской области
Волонтеры просят жителей помочь с поисками
Девушка пропала 22 февраля Фото: ВПСО "Сова"
Изменить размер текста:
В Тверской области пропала Богданова Вероника Вячеславовна 2002 года рождения. Девушка 22 февраля вышла из дома, который находится в селе Козлово Спировского района, и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда “Сова” сообщили, что девушка была одета в камуфляжную куртку, чёрные штаны и розовый шарф. Ростом она 105 сантиметров, имеет плотное телосложения, волосы крашеные в желтоватый оттенок, ниже плеч и карие глава.
Ранее подросток уже сбегала из дома.
Информацию о пропавшей волонтеры просят передать по телефонам: 8-910-937-38-50 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU