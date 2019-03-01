Водителя из Тверской области отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-01T14:35:13+03:00

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Жителя Конаковского района Тверской области приговорили к 1 году и 3 месяц колонии строго режима за нарушение ПДД. Во время суда было установлено, что 30.09.2018 и 14.10.2018 подсудимый управлял автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того преступления мужчина совершил уже будучи ранее привлеченным к административному наказанию за аналогичные незаконные действия.

Как сообщает прокуратура Тверской области, с учетом рецидива преступления, мужчина был приговорен к 1 году 3 месяцам колонии строго режима. За руль ему не удастся сесть в течение ближайших трех лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU