Водителя из Тверской области отправили в колонию строгого режима
Мужчина несколько раз попадался пьяным за рулем
Водитель вправе обжаловать приговорФото: Анна КОЛПАКОВА
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Жителя Конаковского района Тверской области приговорили к 1 году и 3 месяц колонии строго режима за нарушение ПДД. Во время суда было установлено, что 30.09.2018 и 14.10.2018 подсудимый управлял автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того преступления мужчина совершил уже будучи ранее привлеченным к административному наказанию за аналогичные незаконные действия.
Как сообщает прокуратура Тверской области, с учетом рецидива преступления, мужчина был приговорен к 1 году 3 месяцам колонии строго режима. За руль ему не удастся сесть в течение ближайших трех лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU