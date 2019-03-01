На мосту через реку Кушалка в Тверской области введено ограничение скоростного режима

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-01T14:01:09+03:00

В течение 20 дней автомобилисты должны на данном участке сбрасывать скорость

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В Тверской области на мосту через реку Кушалка, который находится 37 километре дороги "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна", введен режим ограниченной скорости.

Проезжать участок в течение 20 дней, начиная с 1 марта, следует со скорость не более 50 километров в час. Ограничение введено эксплуатационной дорожной организацией "Рамешковское ДРСУ" на основании постановления регионального правительства.

ГКУ «Дирекция ТДФ» призывает водителей быть внимательнее и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU