На мосту через реку Кушалка в Тверской области введено ограничение скоростного режима
В течение 20 дней автомобилисты должны на данном участке сбрасывать скорость
Водителям следует обращать внимание на временные знакиФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Тверской области на мосту через реку Кушалка, который находится 37 километре дороги "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна", введен режим ограниченной скорости.
Проезжать участок в течение 20 дней, начиная с 1 марта, следует со скорость не более 50 километров в час. Ограничение введено эксплуатационной дорожной организацией "Рамешковское ДРСУ" на основании постановления регионального правительства.
ГКУ «Дирекция ТДФ» призывает водителей быть внимательнее и соблюдать требования установленных дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU