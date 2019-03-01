2019-03-01T14:01:09+03:00
Общество

На мосту через реку Кушалка в Тверской области введено ограничение скоростного режима

В течение 20 дней автомобилисты должны на данном участке сбрасывать скорость
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водителям следует обращать внимание на временные знакиВодителям следует обращать внимание на временные знакиФото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

В Тверской области на мосту через реку Кушалка, который находится 37 километре дороги "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна", введен режим ограниченной скорости.

Проезжать участок в течение 20 дней, начиная с 1 марта, следует со скорость не более 50 километров в час. Ограничение введено эксплуатационной дорожной организацией "Рамешковское ДРСУ" на основании постановления регионального правительства.

ГКУ «Дирекция ТДФ» призывает водителей быть внимательнее и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери прозвучит «Ода Армении»
Реальный срок грозит молодым людям из Твери, которые сняли на видео, как топили котенка
Аварийно-спасательная служба отмечает 24-й день рождения в Тверской области
Очередная снежная глыба упала с крыши дома в Твери на девушку с коляской
Ушла из жизни почетный профессор Тверского госуниверситета Ирина Карташова
Грузовик врезался в дорожное ограждение на трассе М-10 в Тверской области
16-летняя девушка в очередной раз сбежала из дома в Тверской области
Водителя из Тверской области отправили в колонию строгого режима
Прокуратура требует починить крышу в многоэтажке в Твери
Большой заплаточный ремонт стартует в Заволжье в Твери
Первым заместителем министра здравоохранения Тверской области стала Елена Палферова
Коммунальщики планируют устранить повреждение на улице Оборонной в течение дня
Молодой рецидивист вырвал у пенсионерки в Твери
Три человека пострадали при столкновении такси и маршрутки в Твери
Ямочный ремонт дороги на путепроводе в Твери вызывает смех у водителей
Ребенок, подросток и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области
В Твери автомобилист сбил на проезжей части пешехода
Тверь присоединяется к всероссийской акции по профилактике гриппа
Определен лучший суд Тверской области по итогам работы 2018 года
С 1 марта в Твери открывается запись в летние лагеря