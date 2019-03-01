Прокуратура требует починить крышу в многоэтажке в Твери
В Твери прокуратура Пролетарского района заинтересовалась информацией о поврежденной крыше в многоэтажке.
Уже два года кровельное покрытие дома № 8 корпуса 4 по улице Строителей находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за этого квартиры в здании регулярно затапливает.
- В соответствии с пунктами 4.1.23, 4.1.24, 4.1.31 договора управления ООО УК «Первомайская» приняло на себя обязанности предоставлять услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества данного многоквартирного дома, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В суд было направлено исковое заявление с требованием обязать управляющую компанию обеспечить содержание и сохранность крыши.
Напомним, подобные истории встречаются довольно часто. Корреспондент "КП"-Тверь" недавно побывала в доме № 9 по улице Скворцова-Степанова, где регулярно протекает крыша.
ИСТОЧНИК KP.RU