Большой заплаточный ремонт стартует в Заволжье в Твери
В Твери продолжается аварийно-ямочный ремонт. Пробоины на городских улицах заливают литым асфальтобетоном в круглосуточном режиме.
Накануне завершился ремонт на Бурашевском путепроводе и Зелёном проезде. С 1 марта работы начались в Заволжском районе города. Планируется отремонтировать ямы на дорогах по набережной Афанасия Никитина, Петербургскому шоссе и путепроводе через Октябрьскую железную дорогу («Горбатом мосту»).
В администрации Твери сообщили, что участки для ремонта выбираются на основании мониторинга. В первую очередь устраняются аварийные ямы на наиболее напряжённых участках улично-дорожной сети.
Всего за зимний период было отремонтировано более 2,5 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU