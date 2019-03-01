2019-03-01T12:42:20+03:00
Общество

Большой заплаточный ремонт стартует в Заволжье в Твери

Будут заделывать ямы на основных магистралях улично-дорожной сети
Виктория ЖУКОВА
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С 1 марта работы начались в Заволжском районе городаС 1 марта работы начались в Заволжском районе городаФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Твери продолжается аварийно-ямочный ремонт. Пробоины на городских улицах заливают литым асфальтобетоном в круглосуточном режиме.

Накануне завершился ремонт на Бурашевском путепроводе и Зелёном проезде. С 1 марта работы начались в Заволжском районе города. Планируется отремонтировать ямы на дорогах по набережной Афанасия Никитина, Петербургскому шоссе и путепроводе через Октябрьскую железную дорогу («Горбатом мосту»).

В администрации Твери сообщили, что участки для ремонта выбираются на основании мониторинга. В первую очередь устраняются аварийные ямы на наиболее напряжённых участках улично-дорожной сети.

Всего за зимний период было отремонтировано более 2,5 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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