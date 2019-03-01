2019-03-01T12:00:18+03:00
Недвижимость

Коммунальщики планируют устранить повреждение на улице Оборонной в течение дня

Накануне вечером улицу залило холодной водой
Виктория ЖУКОВА
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Работы на улице Оборонная уже ведутся Фото: "Тверь Водоканал"Работы на улице Оборонная уже ведутся Фото: "Тверь Водоканал"
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В Твери вечером в четверг, 28 февраля холодная вода затопила улицу Оборонная. В районе дома №10 прорвало колодец.

Бригада “Тверь Водоканала” уже приступила к работам по устранению повреждений на высоконапорной линии водопровода. Течь коммунальщики смогли устранить накануне, около 22:45.

Чтобы закончить все ремонт, необходима разработка грунта. Эти работы начнутся после согласования с представителями других сетевых организаций, чьи коммуникации могут попасть в зону раскопки.

На время проведения ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в двух домах - №10 по улице Оборонная и №7 на 4-ом переулке Металлистов. Закончить ремонт планируется в течение сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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