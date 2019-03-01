Коммунальщики планируют устранить повреждение на улице Оборонной в течение дня
В Твери вечером в четверг, 28 февраля холодная вода затопила улицу Оборонная. В районе дома №10 прорвало колодец.
Бригада “Тверь Водоканала” уже приступила к работам по устранению повреждений на высоконапорной линии водопровода. Течь коммунальщики смогли устранить накануне, около 22:45.
Чтобы закончить все ремонт, необходима разработка грунта. Эти работы начнутся после согласования с представителями других сетевых организаций, чьи коммуникации могут попасть в зону раскопки.
На время проведения ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в двух домах - №10 по улице Оборонная и №7 на 4-ом переулке Металлистов. Закончить ремонт планируется в течение сегодняшнего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU