Молодой рецидивист вырвал у пенсионерки в Твери
В Твери на 63-летнюю жительницу напал грабитель. Потерпевшая рассказала полицейским, что произошел инцидент днем на Академическом проезде. Мужчина вырвал у нее сумку, в которой лежали деньги, мобильный телефон и банковские карты.
Стражи правопорядка выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей и проверили предполагаемые пути отхода преступника. Личность злоумышленника удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 21-летний безработный житель Твери, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Молодого человека задержали, и он сознался в содеянном. Телефон и деньги бабушки он забрал себе, а остальные вещи выбросил.
В УМВД России по Тверской области сообщили, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU