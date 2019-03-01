2019-03-01T11:36:15+03:00
Происшествия

Молодой рецидивист вырвал у пенсионерки в Твери

Бабушка обратилась за помощью в полицию
Виктория ЖУКОВА
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Молодого человека задержали полицейскиеМолодого человека задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери на 63-летнюю жительницу напал грабитель. Потерпевшая рассказала полицейским, что произошел инцидент днем на Академическом проезде. Мужчина вырвал у нее сумку, в которой лежали деньги, мобильный телефон и банковские карты.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей и проверили предполагаемые пути отхода преступника. Личность злоумышленника удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 21-летний безработный житель Твери, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Молодого человека задержали, и он сознался в содеянном. Телефон и деньги бабушки он забрал себе, а остальные вещи выбросил.

В УМВД России по Тверской области сообщили, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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