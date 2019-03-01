Три человека пострадали при столкновении такси и маршрутки в Твери
В Твери утром 1 марта на проспекте Чайковского недалеко от площади Капошвара столкнулись легковой автомобиль службы такси и маршрутка № 177.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, таксист двигался со стороны площади Капошвара. Он планировал повернуть налево на улицу Ерофеева. Водитель не пропустил встречную маршрутку, которая ехала в сторону центра.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на данный момент известно о трех пострадавших. Травмы во время столкновения получили двое пассажиров такси – мужчина и женщина и одна пассажирка маршрутки.
Очевидцы рассказали “КП”-Тверь”, что пострадавших осматривали медики “скорой”.
ИСТОЧНИК KP.RU