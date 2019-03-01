Ребенок, подросток и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-01T09:52:22+03:00

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В Нелидово Тверской области столкнулись две легковушки. 28 февраля около 18:30 на улице Советская 34-летняя женщина на автомобиле "Опель Мерива" проезжала по второстепенной дороге нерегулируемый перекресток возле дома №40. Она не уступила проезд 22-летнему водителю на автомобиле "Рено Логан".

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы в аварии получили шесть человек: водитель "Рено" и три его пассажира - двое мужчин 20 лет и 17-летний подросток, а также водитель-виновница и шестилетний ребенок из ее автомобиля. Водителя "Рено" с травмами госпитализировали в больницу, остальных пострадавших после оказания помощи отпустили.

- Есть основания полагать по характеру полученных в ДТП травм, что пассажиры автомобиля "Рено Логан" были не пристегнуты ремнями безопасности. Во время движения на автомобиле "Рено Логан" пассажиры обращались к водителю с просьбой, вести транспортное средство аккуратнее, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU