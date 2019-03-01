В Твери автомобилист сбил на проезжей части пешехода
Потерпевший попал с травмами в больницу
Пешеход попал под колеса джипа Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 28 марта, в Твери на проезжей части Головинского Вала в районе дома №7 по проспекту Калинина, произошла авария в результате которой пострадал человек. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 22:07.
Дорожные полицейские выяснили, что 46-летний водитель Шевроле Нива сбил пешехода, который шел по проезжей части, несмотря на то, что в зоне его видимости находился тротуар.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен с различными травмами в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU