В Твери автомобилист сбил на проезжей части пешехода

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-01T09:25:03+03:00

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В четверг, 28 марта, в Твери на проезжей части Головинского Вала в районе дома №7 по проспекту Калинина, произошла авария в результате которой пострадал человек. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 22:07.

Дорожные полицейские выяснили, что 46-летний водитель Шевроле Нива сбил пешехода, который шел по проезжей части, несмотря на то, что в зоне его видимости находился тротуар.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU