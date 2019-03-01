Определен лучший суд Тверской области по итогам работы 2018 года

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-01T08:39:13+03:00

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Суды Тверской области подвели итоги работы 2018 года. Лучшим судом на территории Верхневолжья стал Пролетарский районный суд Твери, который возглавляет Светлана Алексеева.

На втором месте оказался Заволжским районный суд областного центра, а на третьем – Торжокский городской суд Тверской области.

В пресс-службе Тверского областного суда напомнили, что победитель получает переходящую статую Фемиды. На постаменте скульптуры монтируется табличка с названием лучшего суда года. Весь последующий год статуя доступна для обозрения в фойе суда, занявшего первое место.

Кроме того, впервые были определены лучшие суды области среди малосоставных судов. Первое место и переходящую статую Фемиды получил Старицкий районный суд, а второе - Бологовский городской суд Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU