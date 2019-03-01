С 1 марта в Твери открывается запись в летние лагеря
В Твери 1 марта начинает работать запись детей в муниципальные оздоровительные лагеря на 2019 год.
Летом текущего года детей и подростков примут девять загородных лагерей. В каждом из них будет работать четыре смены.
Чтобы забронировать путевку ребенку, родители должны зарегистрироваться на портале. Указать там следует информацию о ребенке и выбрать желаемые лагерь и смену.
В администрации Твери уточнили, что ознакомиться с информацией о каждом загородном оздоровительно-образовательном учреждении и узнать стоимость путевки можно также на сайте.
Напомним, в 2018 году в летних лагерях отдохнуло порядка 6 тысяч юных жителей Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU