2019-02-28T19:23:41+03:00
Общество

Уличные тренажеры установят в посёлке Калашниково Тверской области

Также там отремонтируют дорогу
Виктория ЖУКОВА
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Один комплект уличных тренажёров, который включает в себя 10 элементов, стоит порядка 380 тысяч рублейОдин комплект уличных тренажёров, который включает в себя 10 элементов, стоит порядка 380 тысяч рублейФото: Михаил ЕГОРОВ
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В поселке Калашниково Тверской области планируется установить комплекс уличных тренажёров. Об этом 28 февраля сообщил губернатор Игорь Руденя во время приёма граждан в ходе рабочей поездки в Лихославльский район.

С просьбой оказать содействие в создании спортивной инфраструктуры в посёлке к главе региона обратилась местная жительница Валентина Мазаева.

Один комплект уличных тренажёров, который включает в себя 10 элементов, стоит порядка 380 тысяч рублей. Средства на установку уличных спортплощадках заложены в рамках госпрограммы «Физическая культура и спорт Тверской области». Заявку на участие в конкурсе администрация Лихославльского района подала в феврале.

Планируется, что в Калашниково тренажёры будут установлены на стадионе на улице Лесная – Лесопильная.

Еще одна жительница Калашниково Ольга Завьялова пришла на приём к губернатору с вопросом о ремонте дороги по улице Дзержинского (важная транспортная артерия посёлка). Участок свыше 800 метров уже включен в региональную программу ремонта дорог на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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