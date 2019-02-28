На масленичных гуляньях в Тверской области расскажут сказки Пушкина и накормят блинами

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-28T18:34:19+03:00

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В воскресение, 10 марта масштабные масленичные гулянья развернутся в Торжке Тверской области. Мероприятия также приурочили к 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

VI масленичный фестиваль под открытым небом «Блин с припёком» расположится в этом году сразу на двух площадках: на территории всероссийского историко-этнографического музея и в Новоторжском кремле. Основной темой фестиваля станут сказки Пушкина.

Праздник действительно ожидается масштабными – организаторы ждут более 4 500 гостей со всей России.

Начнутся гулянья в 12:00. Но перед этим, в 11:00 от историко-этнографического музея пройдет «парад зверей». Процессия будет двигаться по городу в сторону Новоторжсого кремля. В рамках фестиваля запланировано взятие снежного городка, кулинарная битва и театрализованное представление и традиционное сожжения чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU