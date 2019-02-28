2019-02-28T17:24:32+03:00
Общество

Отпевание погибшего в ДТП священника Владимира Жукова пройдет в Воскресенском кафедральном соборе Твери

Церемония прощания будет длиться два дня
Ирина ТАРАСОВА
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Похоронят отца Владимира в деревне Красново. Фото: Тверская епархияПохоронят отца Владимира в деревне Красново. Фото: Тверская епархия
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1 и 2 марта в Тверской области пройдет церемония прощания с трагически погибшим 26 февраля священником Владимиром (Жуковым).

Начнется она 1 марта в церкви блж. Матроны Московской и свт. Луки Крымского в деревне Красново Калининского района, где с 19 часов до 7 утра следующего дня священнослужители попеременно будут читать у гроба Святое Евангелие.

На следующий день 2 марта церемония прощания продолжится в Воскресенском кафедральном соборе, где после Божественной литургии (начало в 8:00) митрополит Тверской и Кашинский Савва в сослужении духовенства Тверской епархии совершит отпевание батюшки (начало приблизительно в 9:30).

Похоронят отца Владимира в деревне Красново на кладбище рядом с храмом блж. Матроны Московской и свт. Луки Крымского, - сообщает Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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