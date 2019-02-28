Работник исправительной колонии в Тверской области спас тонущую в реке собаку

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-28T17:18:02+03:00

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В Тверской области мужчина, рискуя собственной жизнью, вытащил из реки тонущую собаку. Героем оказался работник вышневолоцкой исправительной колонии № 5 Сергей Трунов.

В пресс-службе УФСИН России по Тверской области рассказали, что Сергей работает слесарем-электриком по ремонту электрооборудования энергомеханического отдела ИК-5. Февральским вечером он возвращался домой с работы, шел по дороге вдоль берега реки Цны. Его внимание привлек жалобный лай собаки, которая провалилась в воду на тонком льду.

Сергей позвонил в службу спасения и бросился на выручку собаке. С помощью подручных средств он смог спасти пса. Вместе с подоспевшими сотрудниками УМЧС обессилившее животное удалось достать из воды.

- На следующий день Сергей навестил спасенного пса в подразделении МЧС. Встреча была радостной для обоих. Такие поступки трогают за душу и возвращают веру в искреннюю доброту человека, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU