Жители поселка Первое мая Тверской области просят провести прокурорскую проверку по факту незаконного берегоукрепления реки Созь

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-28T17:07:55+03:00

Чужаки больше не появляются, однако подъемный кран и вагончик для рабочих с территории завода так и не вывезли Фото: Ирина ТАРАСОВА

В ближайшее время вопрос будет решаться и чиновниками Конаковского района

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25 февраля в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру от имени главы Первомайского сельского поселения Валентины Катихиной была направлена жалоба, в которой изложена просьба «провести прокурорскую проверку по факту незаконного производства берегоукрепления». Напомним, жители поселка Первое мая Конаковского района вот уже четвертый месяц отстаивают берег реки Созь, который под видом благоустройства хотят разрушить приезжие бизнесмены.

- В настоящее время вопрос находится в стадии решения. Насколько мы знаем, с представителями бизнесменов, решившихся незаконно "укреплять" берег Сози - тверской компанией «Беби-Анна» - встреча уже состоялась, однако её результаты нам пока не известны, - рассказала "КП" Валентина Катихина.

28 февраля в посёлке Первое мая ждали комиссию от природоохранной прокуратуры, однако так никто и не приехал. Теперь по словам местных жителей вся надежда на заседание, которое состоится 1 марта в администрации Конаковского района. На совещании соберутся должностные лица, в том числе и представители федеральных структур. В повестке значится и вопрос по обозначенной проблемной ситуации.

На сегодняшний день в самом посёлке царит гнетущая тишина. Посторонние пока не появляются, однако подъемный кран и вагончик для рабочих с территории завода так и не вывезли.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

Валентина Катихина - Результаты встречи с представителями бизнесменов нам пока не известныФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU