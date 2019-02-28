2019-02-28T16:41:29+03:00
Общество

Мужчинам предлагают записать видеопоздравление жительницам Твери на 8 марта

В городе проходит акция «Это тебе, любимая!»
Виктория ЖУКОВА
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До самого весеннего праздника остается совсем немногоДо самого весеннего праздника остается совсем немногоФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери в преддверии Международного женского дня стартует акция «Это тебе, любимая!». Мужчинам предлагают поздравить прекрасных жительниц Верхневолжья с праздником.

Для участия в акции необходимо прочитать на видеокамеру (можно использовать смартфоны) стихотворение, посвящённое женщинам, а в конце обязательно произнести фразу «Это тебе, любимая!». Ролик следует выложить в социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook или Instagram) с хештегом #этотебелюбимая. Можно отметить своих друзей и передать им эстафету поздравления.

В администрации Твери уточнили, что лучшие ролики, размещённые под хештегом до 6 марта, будут собраны в одно видео. Транслировать его будут 8 марта на экране на улице Трёхсвятской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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