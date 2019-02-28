2019-02-28T16:26:24+03:00
Спорт

Лыжница из Твери Наталья Непряева принесла России бронзовую медаль чемпионата Мира

На финишной прямой она справилась с сопротивлением немки
Альберт БОЙКОВ
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Наталья принесла сборной России бронзовую награду Фото: vk.com (фото с личной страницы героя публикации)Наталья принесла сборной России бронзовую награду Фото: vk.com (фото с личной страницы героя публикации)
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Наталья Непряева в составе женской сборной России завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 5 км в австрийском Зеефелде. Вместе с тверичанкой на пьедестал почета поднялись Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Наталье тренерский штаб доверил бежать последний этап, самый ответственный. Практически до самого финиша с ней на равных боролась немка, однако тверичанка оказалась сильнее. Что касается двух других призеров, то первое место в эстафете заняла сборная Швеции, а третьими стали представительницы Норвегии.

Заметим, что этот же состав сборной России завоевал бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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