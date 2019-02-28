Лыжница из Твери Наталья Непряева принесла России бронзовую медаль чемпионата Мира
Наталья Непряева в составе женской сборной России завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 5 км в австрийском Зеефелде. Вместе с тверичанкой на пьедестал почета поднялись Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.
Наталье тренерский штаб доверил бежать последний этап, самый ответственный. Практически до самого финиша с ней на равных боролась немка, однако тверичанка оказалась сильнее. Что касается двух других призеров, то первое место в эстафете заняла сборная Швеции, а третьими стали представительницы Норвегии.
Заметим, что этот же состав сборной России завоевал бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.
ИСТОЧНИК KP.RU