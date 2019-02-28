Следователи СК проводят проверку после страшной находки у торгового центра в Твери

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-28T16:11:29+03:00

Коробку с плодом подкинули к входу в подвальное помещение ТЦ Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сильно недоношенного мертвого младенца в коробке подкинули к подвальному помещению магазина

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В Твери следователи СК проводят доследственную проверку после обнаружении у торгового центра «Иртыш» недоношенного новорожденного. Подкинули мертвого младенца к входу в подвальное помещение магазина вечером 27 февраля. Место происшествие осматривали правоохранители.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что обнаруженный плод находился в неповрежденной амниотической оболочке, которая содержала околоплодные воды. Судебно-медицинское исследование показало, что недоношенный младенец соответствует 10 недели беременности.

Следователи отрабатывают все версии случившегося, среди которых - естественные (искусственные) преждевременные роды и криминальное прерывание беременности.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU