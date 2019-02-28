2019-02-28T16:11:29+03:00
Происшествия

Следователи СК проводят проверку после страшной находки у торгового центра в Твери

Сильно недоношенного мертвого младенца в коробке подкинули к подвальному помещению магазина
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Коробку с плодом подкинули к входу в подвальное помещение ТЦ Фото: СУ СК РФ по Тверской областиКоробку с плодом подкинули к входу в подвальное помещение ТЦ Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК проводят доследственную проверку после обнаружении у торгового центра «Иртыш» недоношенного новорожденного. Подкинули мертвого младенца к входу в подвальное помещение магазина вечером 27 февраля. Место происшествие осматривали правоохранители.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что обнаруженный плод находился в неповрежденной амниотической оболочке, которая содержала околоплодные воды. Судебно-медицинское исследование показало, что недоношенный младенец соответствует 10 недели беременности.

Следователи отрабатывают все версии случившегося, среди которых - естественные (искусственные) преждевременные роды и криминальное прерывание беременности.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отпевание погибшего в ДТП священника Владимира Жукова пройдет в Воскресенском кафедральном соборе Твери
Работник исправительной колонии в Тверской области спас тонущую в реке собаку
Жители поселка Первое мая Тверской области просят провести прокурорскую проверку по факту незаконного берегоукрепления реки Созь
Мужчинам предлагают записать видеопоздравление жительницам Твери на 8 марта
Лыжница из Твери Наталья Непряева принесла России бронзовую медаль чемпионата Мира
Восемь профильных комиссий будут работать в общественной палате Твери
Встреча с известным драматургом Сашей Денисовой состоится в Тверском театре драмы после спектакля "Лайк Лайк Лайк"
Рецидивист похитил телевизор из дома в Тверской области
МФЦ в Лихославле Тверской области станет примером для разработки типовых проектов по ремонту
Жители Тверской области в 2018 году много тратили на товары и мало откладывали
Два дня житель Тверской области не мог похоронить брата из-за вымогательства ритуальщиков
Девять мужчин трудятся в исправительном центре УФСИН Тверской области
Руководство тверской транспортной компании получило 15, 5 млн рублей налогового вычета по поддельным документам
Пьяный рецидивист украл телефон у спящего пассажира на вокзале в Твери
Подано более 240 заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области
Единовременную выплату получат блокадники и участники обороны Ленинграда, живущие в Тверской области
Рецидивист обокрал оптовый склад в Тверской области на 50 тысяч рублей
Пьяный мужчина убил во время застолья своего собутыльника в Тверской области
В Тверской области фуру гостя из Германии испачкали экскрементами
Двоих парней будут судить за угон трех автомобилей в Твери
Пожарные эвакуировали семь человек из горящего дома в Тверской области
Пьяный водитель протаранил металлическое ограждение в Тверской области
Школьников Твери приглашают на день профориентации и карьеры
Девушка похитила 100 тысяч рублей из квартиры жителя Тверской области, который пригласил ее на свидание
Жители Тверской области в 2018 году заплатили более 70 млрд рублей налогов
В Тверской области проходят школьные этапы конкурса чтецов «Живая классика»