Следователи СК проводят проверку после страшной находки у торгового центра в Твери
В Твери следователи СК проводят доследственную проверку после обнаружении у торгового центра «Иртыш» недоношенного новорожденного. Подкинули мертвого младенца к входу в подвальное помещение магазина вечером 27 февраля. Место происшествие осматривали правоохранители.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что обнаруженный плод находился в неповрежденной амниотической оболочке, которая содержала околоплодные воды. Судебно-медицинское исследование показало, что недоношенный младенец соответствует 10 недели беременности.
Следователи отрабатывают все версии случившегося, среди которых - естественные (искусственные) преждевременные роды и криминальное прерывание беременности.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU