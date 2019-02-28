Восемь профильных комиссий будут работать в общественной палате Твери
На заседании были образованы следующие комиссии:
– по соцполитике и охране здоровья (председатель – Татьяна Соцкая , директор Тверского медицинского колледжа);
– по вопросам культуры, образования и спорта (председатель – Светлана Шепет, директор концертной части кино-концертного зала);
– по развитию города, городскому хозяйству и экологии (председатель – Анатолий Николаев, заместитель директора коммерческой компании);
– по развитию гражданского общества, вопросам местного самоуправления и взаимодействию с общественными организациями (председатель – Александр Бахарев, директор ТЮЗа);
– по молодёжной политике (председатель – Павел Волков, председатель региональной молодёжной организации);
– по промышленной и экономической политике, содействию предпринимательству (председатель – Александр Кудашов, замдиректора медицинской клиники);
– по развитию ЖКХ, благоустройству и земельным отношениям (председатель – Ваха Дударов, директор управляющей компании);
– по организации общественного контроля и реализации правотворческих инициатив (председатель – Наталья Лабынина, член Совета областного отделения организации предпринимателей).
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