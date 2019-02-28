2019-02-28T15:56:42+03:00
Общество

Восемь профильных комиссий будут работать в общественной палате Твери

Решение об их формировании было принято на втором заседании общественной палаты нового созыва
Виктория ТУШКОВА
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Состоялось второе заседание городской общественной палаты нового созыва.Состоялось второе заседание городской общественной палаты нового созыва.Фото: Виктория ТУШКОВА
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На заседании были образованы следующие комиссии:

– по соцполитике и охране здоровья (председатель – Татьяна Соцкая , директор Тверского медицинского колледжа);

– по вопросам культуры, образования и спорта (председатель – Светлана Шепет, директор концертной части кино-концертного зала);

– по развитию города, городскому хозяйству и экологии (председатель – Анатолий Николаев, заместитель директора коммерческой компании);

– по развитию гражданского общества, вопросам местного самоуправления и взаимодействию с общественными организациями (председатель – Александр Бахарев, директор ТЮЗа);

– по молодёжной политике (председатель – Павел Волков, председатель региональной молодёжной организации);

– по промышленной и экономической политике, содействию предпринимательству (председатель – Александр Кудашов, замдиректора медицинской клиники);

– по развитию ЖКХ, благоустройству и земельным отношениям (председатель – Ваха Дударов, директор управляющей компании);

– по организации общественного контроля и реализации правотворческих инициатив (председатель – Наталья Лабынина, член Совета областного отделения организации предпринимателей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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