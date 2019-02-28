Встреча с известным драматургом Сашей Денисовой состоится в Тверском театре драмы после спектакля "Лайк Лайк Лайк"

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-28T15:43:39+03:00

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28 февраля на премьере спектакля «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» в Тверском театре драмы всех зрителей ожидает сюрприз: по окончании постановки состоится встреча и обсуждение увиденного с автором пьесы, столичными театральными критиками, режиссёром и артистами спектакля. Подобные встречи уникальны и редки. Тем более что посмотреть спектакль вместе с драматургом соберётся полный зал малой сцены.

Саша Денисова – известный современный драматург и режиссёр, прозаик, шеф-драматург Центра имени Мейерхольда. Входит в шестёрку лучших современных драматургов по версии портала «Timeout». Спектакли и пьесы Денисовой идут в ведущих театрах Москвы. Пьеса «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» создана драматургом в 2016 году по заказу Ивана Вырыпаева, и три года находилась в статусе «черновика», пока не была выбрана Тверским театром драмы к постановке. Право первой постановки пьесы Денисова доверила режиссёру ТАТД Александру Павлишину

Зрителям первой премьеры Года Театра в Тверском театре драмы предстоит погрузиться в иммерсивный спектакль, где они на правах участников увидят, как развернуться судьбы героев, и решат, ставить ли им за это свой «лайк». Действие пьесы происходит в Фейсбуке, а прототипами героев стали реальные люди.

СПРАВКА "КП"

Над спектаклем работали: Режиссёр-постановщик – Александр Павлишин; Художник-постановщик – Николай Юдин; Художник по костюмам – Ирина Подосёнкова; Художник по свету – Юлия Дмитриева; Подбор, проектирование и монтаж спецэффектов – Александр Галенчиков; Музыкальное оформление – Александр Павлишин; Ассистент режиссёра - Елизавета Логинова.

В спектакле заняты: Заслуженный арт. России Сергей Коноплёв (Василий, пожилой литератор, живущий на даче); артисты – Дарья Плавинская (Элла, девушка, которой всегда плохо); Евгения Голубева (Алевтина, кормящая мать, имеющая трезвый взгляд на жизнь); Сергей Бескакотов (Филипп, кинокритик в крупном медиа); Анастасия Бурова (От Автора).

Действие пьесы происходит в Фейсбуке, а прототипами героев стали реальные людиФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU