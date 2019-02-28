2019-02-28T15:20:46+03:00
Происшествия

Рецидивист похитил телевизор из дома в Тверской области

На след предполагаемого преступника вышли полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Украденный телевизор мужчина продалУкраденный телевизор мужчина продалФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области у 39-летней жительницы Нелидово украли телевизор, который стоил 13 тысяч рублей. Полицейские установили, что вор проник в дом, когда хозяйки не было. Он смог взломать входную дверь.

Выйти на след предполагаемого преступника удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленником оказался ранее судимый 30-летний житель Нелидовского района. Мужчину задержали. Он сознался в содеянном и рассказал, что продал телевизор.

В его отношении возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений – сообщили в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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