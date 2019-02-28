МФЦ в Лихославле Тверской области станет примером для разработки типовых проектов по ремонту

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-28T16:04:13+03:00

Всего на базе филиала МФЦ можно получить 81 федеральную, 102 региональные, 28 муниципальных услуг Фото: Олег УКЛАДОВ

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28 февраля в ходе рабочей поездки в Лихославль Тверской области губернатор Игорь Руденя посетил филиал многофункционального центра (МФЦ), здание которого было отремонтировано в июне 2018 года.

После осмотра глава региона поручил Министерству экономического развития области разработать типовые решения для ремонта и оборудования многофункциональных центров, чтобы обеспечить качество работы на долгое время.

В Лихославле МФЦ открылся еще в 2015 году на улице Комсомольская. Но из-за неудовлетворительного состояния чердачного перекрытия учреждение переехало на улицу Первомайская. Однако к июня прошлого года ремонтные работы были завершены.

В настоящий момент общая площадь помещений Лихославльского филиала составляет 204 квадратных метра. Установлены терминалы электронной очереди и платежный. Кроме того, посетителям предоставлен доступ к информационным и правовым интернет-ресурсам, Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Всего на базе филиала можно получить 81 федеральную, 102 региональные, 28 муниципальных услуг – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Администрация района планирует разметить в здании, где располагается Лихославльский филиал МФЦ, ещё и культурно-досуговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU