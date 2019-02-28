2019-02-28T16:04:13+03:00
Общество

МФЦ в Лихославле Тверской области станет примером для разработки типовых проектов по ремонту

Распоряжение об этом отдал губернатор Игорь Руденя
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Всего на базе филиала МФЦ можно получить 81 федеральную, 102 региональные, 28 муниципальных услугВсего на базе филиала МФЦ можно получить 81 федеральную, 102 региональные, 28 муниципальных услугФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

28 февраля в ходе рабочей поездки в Лихославль Тверской области губернатор Игорь Руденя посетил филиал многофункционального центра (МФЦ), здание которого было отремонтировано в июне 2018 года.

После осмотра глава региона поручил Министерству экономического развития области разработать типовые решения для ремонта и оборудования многофункциональных центров, чтобы обеспечить качество работы на долгое время.

В Лихославле МФЦ открылся еще в 2015 году на улице Комсомольская. Но из-за неудовлетворительного состояния чердачного перекрытия учреждение переехало на улицу Первомайская. Однако к июня прошлого года ремонтные работы были завершены.

В настоящий момент общая площадь помещений Лихославльского филиала составляет 204 квадратных метра. Установлены терминалы электронной очереди и платежный. Кроме того, посетителям предоставлен доступ к информационным и правовым интернет-ресурсам, Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Всего на базе филиала можно получить 81 федеральную, 102 региональные, 28 муниципальных услуг – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Администрация района планирует разметить в здании, где располагается Лихославльский филиал МФЦ, ещё и культурно-досуговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отпевание погибшего в ДТП священника Владимира Жукова пройдет в Воскресенском кафедральном соборе Твери
Работник исправительной колонии в Тверской области спас тонущую в реке собаку
Жители поселка Первое мая Тверской области просят провести прокурорскую проверку по факту незаконного берегоукрепления реки Созь
Мужчинам предлагают записать видеопоздравление жительницам Твери на 8 марта
Лыжница из Твери Наталья Непряева принесла России бронзовую медаль чемпионата Мира
Следователи СК проводят проверку после страшной находки у торгового центра в Твери
Восемь профильных комиссий будут работать в общественной палате Твери
Встреча с известным драматургом Сашей Денисовой состоится в Тверском театре драмы после спектакля "Лайк Лайк Лайк"
Рецидивист похитил телевизор из дома в Тверской области
Жители Тверской области в 2018 году много тратили на товары и мало откладывали
Два дня житель Тверской области не мог похоронить брата из-за вымогательства ритуальщиков
Девять мужчин трудятся в исправительном центре УФСИН Тверской области
Руководство тверской транспортной компании получило 15, 5 млн рублей налогового вычета по поддельным документам
Пьяный рецидивист украл телефон у спящего пассажира на вокзале в Твери
Подано более 240 заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области
Единовременную выплату получат блокадники и участники обороны Ленинграда, живущие в Тверской области
Рецидивист обокрал оптовый склад в Тверской области на 50 тысяч рублей
Пьяный мужчина убил во время застолья своего собутыльника в Тверской области
В Тверской области фуру гостя из Германии испачкали экскрементами
Двоих парней будут судить за угон трех автомобилей в Твери
Пожарные эвакуировали семь человек из горящего дома в Тверской области
Пьяный водитель протаранил металлическое ограждение в Тверской области
Школьников Твери приглашают на день профориентации и карьеры
Девушка похитила 100 тысяч рублей из квартиры жителя Тверской области, который пригласил ее на свидание
Жители Тверской области в 2018 году заплатили более 70 млрд рублей налогов
В Тверской области проходят школьные этапы конкурса чтецов «Живая классика»