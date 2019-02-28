2019-02-28T14:09:43+03:00
Экономика

Жители Тверской области в 2018 году много тратили на товары и мало откладывали

Итоги 2018 года подвел Тверьстат
Виктория ЖУКОВА
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Больше всего жители тратят на потребительские расходы - магазины, кафе и развлеченияБольше всего жители тратят на потребительские расходы - магазины, кафе и развлеченияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверьстате посчитали сколько жители Тверской области в 2018 году тратили денег. Львиная доля доходов граждан уходит на различные покупки и оплату услуг – 77,5% (в 2017 году этот показатель составил 75,7%).

На оплату обязательных платежей и взносов жители тратят 11,7 % своих доходов (в 2017 году – 11%). Откладывать тверичане при этом стали значительно меньше – только 0,3% от доходов в 2018 году (в 2017 году – 5,3%).

В целом потребительские расходы за 2018 год составили 305,3 млрд рублей (из 360,2 млрд рублей общих) и повысились по сравнению с 2017 годом на 8,2%. А номинальные денежные доходы населения Тверской области за исследуемый период составили 394,1 млрд рублей, что на 5,7% больше, чем было в год предыдущий.

По данным ведомства, среднедушевой денежный доход населения составлял 25 726 рублей. По этому показателю Тверская область находится на 13 (из 18) месте в ЦФО. А среднемесячная зарплата у жителей была 30 521 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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