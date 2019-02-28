2019-02-28T13:30:49+03:00
Общество

Девять мужчин трудятся в исправительном центре УФСИН Тверской области

До этого они отбывали наказание в других областях ЦФО
Альберт БОЙКОВ
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Обстановка в УФИЦ больше напоминает домашнюю Фото: УФСИН России по Тверской областиОбстановка в УФИЦ больше напоминает домашнюю Фото: УФСИН России по Тверской области
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Девять мужчин трудятся в УФИЦ – участке, функционирующем как исправительный центр при ИК-1 в Твери. Пять из них работают на заводе переработки вторичных полимеров, двое на пилораме, а еще двое из недавно прибывших находятся в процессе трудоустройства. УФИЦ рассчитано на 50 человек – 40 мужчин и 10 женщин.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, все осужденные ранее отбывали наказание в исправительных учреждениях других областей ЦФО, где характеризовались положительно, в следствии чего и были переведены в УФИЦ.

Принудительные работы – это альтернатива лишению свободы и назначаются на срок до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Пребывание в исправительном учреждении может быть не только наказанием, назначенным судом, но и мерой поощрения лиц, которые уже наказание в исправительных колониях, а также и мерой ужесточения режима содержания для осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы.

Суть принудительных работ заключается в привлечении осужденного к труду и удержания из его заработной платы в доход государства, установленных приговором суда в размере от 5 до 20%. При этом если данные граждане уклоняются от работы, либо признаются злостными нарушителями порядка и условий отбывания данного вида наказания, они вновь лишаются свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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