2019-02-28T13:00:06+03:00
Общество

Руководство тверской транспортной компании получило 15, 5 млн рублей налогового вычета по поддельным документам

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Организация причинила федеральному бюджету ущерб в крупном размереОрганизация причинила федеральному бюджету ущерб в крупном размереФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери полицейские обнаружили, что организация незаконно получила налоговый вычет.

Было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, что учредитель и директор коммерческой транспортной организации предоставили в налоговую службу заведомо ложные сведения. Они планировали получить вычет по налогу на добавленную стоимость в сумме более 15,5 миллионов рублей.

По предварительным данным, руководство организации предъявили фиктивные документы об оказании транспортных услуг организациями, являющимися плательщиками НДС. При этом фактически транспортные услуги осуществлялись другими лицами, которые не платят НДС.

- Таким образом, предприниматели, организовав формальный документооборот с контрагентами своей фирмы, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в период с января 2015 по декабрь 2017года, причинив федеральному бюджету ущерб в крупном размере, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении руководства фирмы. Грозит им лишение свободы на срок до 6 лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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