Пьяный рецидивист украл телефон у спящего пассажира на вокзале в Твери

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-28T12:28:14+03:00

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Мужчина, обратившийся в линейный отдел МВД на станции Тверь, рассказал, что в зале ожидания железнодорожного вокзала у него украли мобильный телефон, лежавший в кармане.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские «вычислили» и задержали вора. Им оказался не работающий, неоднократно судимый 55-летний житель Московской области. Вины своей он отрицать не стал и во всём сознался.

- Задержанный пояснил, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев спящего пассажира, они решил похитить принадлежавший ему сотовый телефон, а денежные средства, за продажу которого впоследствии потратить на спиртное, - сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД России на станции Тверь.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража» (часть 2 статьи 158 УК РФ). Он заключён под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU