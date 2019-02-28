Подано более 240 заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-28T12:10:48+03:00

Жители за счет финансовой поддержки могут благоустроить территорию или купить необходимое оборудование

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В Тверской области продолжается реализация Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Заявку на участие на 2019 год можно подать до 15 марта.

На настоящий момент подано более 240 заявок от 154 городских и сельских поселений. Самую высокую активность проявили жители Вышневолоцкого, Кесовогорского, Ржевского, Старицкого, Пеновского, Лихославльского, Оленинского районов. Проекты, которые в дальнейшем получат финансовую поддержку, будут определены до 15 апреля.

На реализацию программы на территории Верхневолжья в 2019 году выделено 133 млн рублей (средства региональной казны).

В 2019 году появилось новое направление программы. Жители теперь могут получить поддержку на приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территории.

Напомним, что для участия в программе жителям необходимо подготовить заявки и направить их в региональное Министерство финансов. Проекты оцениваются по нескольким параметрам ,среди которых социальный эффект, вклад местных жителей и привлечение спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU