Единовременную выплату получат блокадники и участники обороны Ленинграда, живущие в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-28T11:44:15+03:00

К Дню Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей, блокадникам выплатят по семь тысяч в честь годовщины освобождения Ленинграда. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

А традиционная единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной в этом году увеличена вдвое

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В Тверской области в настоящее время живут 22 ветерана, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и 342 блокадника, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В этом году они получат единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей, это поддержка из бюджета Санкт-Петербурга, приуроченная к 75-летию полного освобождения города — сообщает правительство Тверской области.

Добавим, что в 2019 году в регионе принято решение вдвое — до 10 тысяч рублей — увеличить единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Получателями пособия станут более 2600 человек. В бюджете региона на эти выплаты заложено более 27,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU