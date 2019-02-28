Единовременную выплату получат блокадники и участники обороны Ленинграда, живущие в Тверской области
В Тверской области в настоящее время живут 22 ветерана, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и 342 блокадника, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В этом году они получат единовременную выплату в размере 7 тысяч рублей, это поддержка из бюджета Санкт-Петербурга, приуроченная к 75-летию полного освобождения города — сообщает правительство Тверской области.
Добавим, что в 2019 году в регионе принято решение вдвое — до 10 тысяч рублей — увеличить единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Получателями пособия станут более 2600 человек. В бюджете региона на эти выплаты заложено более 27,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU