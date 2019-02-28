Рецидивист обокрал оптовый склад в Тверской области на 50 тысяч рублей
В Тверской области обокрали один из оптовых складов в Ржеве. В полицию с заявлением обратился собственник помещения. Мужчина рассказал, что кража произошла ночью, а ущерб составил более 50 000 рублей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось выяснить, что злоумышленник взломал навесной замок, проник на территорию склада и совершил кражу.
Личность злоумышленника была установлена в течении дежурных суток. Им оказался ранее судимый, безработный 32 – летний житель Ржевского района.
В УМВД России по Тверской области уточнили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU