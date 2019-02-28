Пьяный мужчина убил во время застолья своего собутыльника в Тверской области
Тело погибшего он спрятал на соседней улице
Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Теперь его ждет судФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверской области житель Спировского района в ноябре 2018 года убил собутыльника. Приятели выпивали в квартире обвиняемого. Во время застолья произошел конфликт, тогда злоумышленник схватил нож. Он ударил им друга 12 по телу. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
В пресс-службе Спировского районного суда сообщили, что обвиняемый перенес тело убитого на соседнюю улицу.
Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Ему грозит лишение свободы. Заседание по этому уголовному делу назначено на 5 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU