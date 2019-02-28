2019-02-28T11:00:18+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина убил во время застолья своего собутыльника в Тверской области

Тело погибшего он спрятал на соседней улице
Виктория ЖУКОВА
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Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Теперь его ждет судСвою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Теперь его ждет судФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверской области житель Спировского района в ноябре 2018 года убил собутыльника. Приятели выпивали в квартире обвиняемого. Во время застолья произошел конфликт, тогда злоумышленник схватил нож. Он ударил им друга 12 по телу. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В пресс-службе Спировского районного суда сообщили, что обвиняемый перенес тело убитого на соседнюю улицу.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Ему грозит лишение свободы. Заседание по этому уголовному делу назначено на 5 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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