В Тверской области фуру гостя из Германии испачкали экскрементами

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-28T10:42:46+03:00

Мужчина заехал к своими знакомым, а на утро заметил «подарок» от жителей поселка

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В Тверской области жителей Редкино не впечатлил приезд гостей из Германии. Немец заехал в поселок к своим знакомым. Свой автомобиль – фуру марки «Мерседес Актрос» - он припарковал возле рынка.

В ночь на 27 февраля (еще в полночь с машиной все было в порядке) автомобиль испачкали экскрементами.

- Как так-то? Односельчане, где наше Российское гостеприимство? Стыдно за нашу Россию! Не ожидала такого от нашего посёлка!, - комментирует инцидент женщина, которая принимала гостей.

Участники сообщества «Редкино NEWS» в соцсети, где и был опубликован пост о случившемся, также возмущены произошедшим. Жители поселка пытаются своими силами найти виновника столь оскорбительного поступка. Фура была припаркована под камерами видеонаблюдения с местного торгового центра, но связаться с владельцем магазина пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU