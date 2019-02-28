2019-02-28T10:42:46+03:00
Общество

В Тверской области фуру гостя из Германии испачкали экскрементами

Мужчина заехал к своими знакомым, а на утро заметил «подарок» от жителей поселка
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/ Редкино NEWS /Наталья ИвановаФото: vk.com/ Редкино NEWS /Наталья Иванова
Изменить размер текста:

В Тверской области жителей Редкино не впечатлил приезд гостей из Германии. Немец заехал в поселок к своим знакомым. Свой автомобиль – фуру марки «Мерседес Актрос» - он припарковал возле рынка.

В ночь на 27 февраля (еще в полночь с машиной все было в порядке) автомобиль испачкали экскрементами.

- Как так-то? Односельчане, где наше Российское гостеприимство? Стыдно за нашу Россию! Не ожидала такого от нашего посёлка!, - комментирует инцидент женщина, которая принимала гостей.

Участники сообщества «Редкино NEWS» в соцсети, где и был опубликован пост о случившемся, также возмущены произошедшим. Жители поселка пытаются своими силами найти виновника столь оскорбительного поступка. Фура была припаркована под камерами видеонаблюдения с местного торгового центра, но связаться с владельцем магазина пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный рецидивист украл телефон у спящего пассажира на вокзале в Твери
Подано более 240 заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области
Единовременную выплату получат блокадники и участники обороны Ленинграда, живущие в Тверской области
Рецидивист обокрал оптовый склад в Тверской области на 50 тысяч рублей
Пьяный мужчина убил во время застолья своего собутыльника в Тверской области
Двоих парней будут судить за угон трех автомобилей в Твери
Пожарные эвакуировали семь человек из горящего дома в Тверской области
Пьяный водитель протаранил металлическое ограждение в Тверской области
Школьников Твери приглашают на день профориентации и карьеры
Девушка похитила 100 тысяч рублей из квартиры жителя Тверской области, который пригласил ее на свидание
Жители Тверской области в 2018 году заплатили более 70 млрд рублей налогов
В Тверской области проходят школьные этапы конкурса чтецов «Живая классика»