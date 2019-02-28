2019-02-28T10:10:10+03:00
Происшествия

Двоих парней будут судить за угон трех автомобилей в Твери

Два они разбили в ДТП, а один сожгли
Виктория ЖУКОВА
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Молодых людей ждет судМолодых людей ждет судФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери будут судить двух жителей Калининского и Рамешковского районов. Молодых людей обвиняют в угонах автомобилей. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердили в прокуратуре Московского района Твери.

Следствие считает, что парни 24 июля 2017 года и в ночь с 7 на 8 октября 2018 года вскрыли и угнали три автомобиля. Действовали злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения.

На двух машинах они попали в ДТП. Чтобы скрыть следы преступления, один автомобиль молодые люди сожгли.

- В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в областной прокуратуре. Уголовное дело направлено в Московский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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