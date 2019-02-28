Двоих парней будут судить за угон трех автомобилей в Твери
В Твери будут судить двух жителей Калининского и Рамешковского районов. Молодых людей обвиняют в угонах автомобилей. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердили в прокуратуре Московского района Твери.
Следствие считает, что парни 24 июля 2017 года и в ночь с 7 на 8 октября 2018 года вскрыли и угнали три автомобиля. Действовали злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения.
На двух машинах они попали в ДТП. Чтобы скрыть следы преступления, один автомобиль молодые люди сожгли.
- В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в областной прокуратуре. Уголовное дело направлено в Московский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU