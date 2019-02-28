Пожарные эвакуировали семь человек из горящего дома в Тверской области
Ночью загорелась квартира в многоэтажке
На место происшествия оперативно приехали пожарныеФото: Ольга Крыльцова
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В Вышнем Волочке Тверской области в ночь на 28 февраля загорелась квартира в жилом доме на улице Егорова.
Сообщение о пожаре дежурный УМЧС России получил в 01:57. На место происшествия выехали девять человек на трех машинах из отделений пожарно-спасательных частей №9, №61.
Пожарные эвакуировали из многоэтажки семь человек. В 02:10 была объявлена локализация пожара, а в 02:26 – полная ликвидация.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что огонь успел повредить внутреннюю отделку комнаты. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU