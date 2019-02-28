Пьяный водитель протаранил металлическое ограждение в Тверской области
Виновник ДТП не получил серьезных травм
Серьезно в ДТП никто не пострадал Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 27 февраля, на 10 км автомобильной дороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, которая проходит через Калининский район, произошла авария с участием пьяного водителя. Дорожное происшествие случилось около 12:05.
Полицейские установили, что 54-летний пьяный водитель Huinday не учел дорожные условия, а также скорость движения автомобиля, в результате чего протаранил металлическое ограждение.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, врачи оказали помощь мужчине на месте аварии, а после отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU