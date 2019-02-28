Школьников Твери приглашают на день профориентации и карьеры

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-28T09:10:27+03:00

На мероприятии будут работать пять разных площадок

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В Твери в четверг, 28 февраля пройдет день профориентации. У юных жителей города такие мероприятия должны выработать сознательное отношение к труду, профессиональное самоопределение в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Работать будут сразу пять интерактивных площадок: «Мое призвание» (экспресс-диагностика по профориентации, расшифровка и рекомендации), «Кто есть кто?» (профориентационная игра), «Вакансия моей мечты» (психодраматическая постановка, проживание ситуации собеседования), «Заслуженный отдых» (обучение способам релаксации), «Идеальное резюме» (самопрезентация в технике коллажа).

Кроме того, участники смогут задать все интересующие вопросы психологам, которые также будут работать на мероприятии.

День профориентации ориентирован на учащихся 10 классов. Пройдет он на базе МБУ «Подростково-молодежный центр» (улица Склизкова, 52 А) с 14:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU