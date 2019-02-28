Девушка похитила 100 тысяч рублей из квартиры жителя Тверской области, который пригласил ее на свидание

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-28T08:43:20+03:00

Злоумышленница воспользовалась тем, что осталась в комнате одна, и забрала деньги

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В Тверской области 20-летняя жительница Кашина совершила кражу. Вечером 22 ноября 2018 года она пришла домой к своему знакомому. В квартире с ними была еще одна пара. Вместе они стали выпивать и во время застолья хозяин жилья признался, что хранит дома 100 тысяч рублей.

По домам друзья стали расходиться около 04:00 23 ноября. Обвиняемая сказала, что забыла в квартире мобильный телефон. Вернувшись, девушка воспользовалась тем, что владелец жилья остался на лестничной площадке, и забрала 100 тысяч рублей. Деньги она спрятала в своей сумке.

В пресс-службе Калязинского районного суда сообщили, что девушка обязана год провести на исправительных работ. Из ее заработной платы пять процентов будет изыматься в доход государства ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU